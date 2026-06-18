Görevden alınan CHP Bursa İl Başkanı, tebliğ kağıdını yırttı

CHP'de mutlak butlan kararı ile partinin başına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, "arınma" sürecini başlattı.

Kılıçdaroğlu, göreve gelir gelmez parti içerisinde bir temizlik yapacağını söylemişti.

Bu kapsamda da geçtiğimiz hafta açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 9 vekilin ihracını istediklerini söylemişti.

Dün yine MYK sonrası kameralar karşısına geçen Müslim Sarı, fesih kararlarını açıkladı.

Erzurum, Bitlis ve Bursa il başkanlarının görevden alınmasının akabinde de yeni atamalar yapıldı.

Dün akşam saatlerinde ise görevden alınan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, kameralar karşısına geçti.

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KAĞIDI YIRTTI

MYK sonrası görevden alınan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, görevden alınma kağıdını yırttı.

"BURAYI TESLİM ETMEYECEĞİM"

Yeşiltaş, il başkanlığı binasında yaptığı konuşmada, "Bizler Bursa’nın iradesini onların iş birlikçilerine teslim etmeyeceğiz. İl binamızdayız ve il binamızdan ayrılmayacağız. Burayı hiç kimseye teslim etmiyoruz." dedi.

YERİNE ATAMA YAPILDI

CHP MYK'da alınan karar kapsamında, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş görevden alındı.

Yeşiltaş’ın yerine Turgut Özkan’ın il başkanı olarak atandı.

ÖZGÜR ÖZEL DE KAĞIDI YIRTMIŞ, ARDINDAN GENEL MERKEZDEN AYRILMIŞTI

CHP Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararını tanımayan CHP'lilere yönelik gerçekleştirilen müdahalenin ardından Özgür Özel'e mutlak butlan kararının olduğu belge teslim edilmişti.

Belgeyi eline alarak inceleyen Özgür Özel, "Bunun için yıktılar Baba Ocağı'nı" diyerek sitem edip, kararın tebliğ edildiği belgeyi yırtmıştı.

Ancak Özel ve ekibi, polisin gelmesinden 3 dakika sonra Genel Merkez'den ayrıldı.

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