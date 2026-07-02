Toyota, elektrikli uçan taksi üretecek: Joby Aviation ile ortaklık kuruldu

Japon otomotiv devi Toyota ve havacılık şirketi Joby Aviation, elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava taksileri üretmek için stratejik bir ortaklık kurdu.

Kaliforniya merkezli kurulacak olan "Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company" isimli ortak girişimde Toyota, yüzde 51'lik kontrol hissesine sahip olacak.

TOYOTA'NIN ÜRETİM GÜCÜ GÖKLERE TAŞINIYOR

Yeni ortaklık, Joby'nin elektrikli havacılık çalışmalarını Toyota'nın küresel ölçekteki üretim ve operasyonel mükemmellik uzmanlığıyla bir araya getirmeyi hedefliyor.

İlk etapta ticari üretim için altyapı oluşturmaya odaklanacak olan şirket, verimliliği artırırken üretim maliyetlerini ve kaliteyi iyileştirmeyi amaçlıyor.

Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda, hava taşımacılığını herkes için ulaşım sağlama felsefelerinin doğal bir uzantısı olarak gördüklerini belirtti.

Toyoda, bu güçlü ortaklığın geleceğin ulaşım toplumunu gerçekleştirme yolunda çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

HAVA TAKSİLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Geliştirilen altı rotorlu elektrikli uçaklar, bir pilotun yanı sıra dört yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak ve saatte 322 kilometre hıza ulaşabilecek.

Güvenliği artırmak adına çoklu yedekleme sistemleriyle donatılan gelişmiş modelde, dört adet batarya ve dönen pervaneler yer alıyor.