AKOM tarih verdi! İstanbul'da nem rekoru kırılacak

Özellikle son günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması ile kavrulan İstanbul, hafta sonu etkili olacak yağışlarla beraber nefes alacak.

İstanbul hava durumu ile ilgili yeni değerlendirme yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), hafta sonu için dikkat çeken bir uyarıda da bulundu.

YOĞUN NEM UYARISI

Paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken cumartesi günü yağışlı hava ile birlikte yoğun nem oranının etkili olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Kurumun 'Dikkat' başlığıyla yayımladığı uyarı notunda, hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların 28 dereceler civarına, yani mevsim normallerinin altına gerileyeceği belirtildi.

GÖK GÖRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Bu sıcaklık düşüşüyle birlikte kent genelinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi günü için beklenen yağış miktarının ise metrekareye 5 ila 12 kilogram arasında olacağı öngörüldü.

YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜNDEN SONRA İSTANBUL'U TERK EDECEK

Haftalık tahmine göre, pazar gününden itibaren yağışlı hava İstanbul'u terk edecek ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde sıcaklıklar 28-30 derece bandında seyrederek az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.