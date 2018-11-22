ABD'li misyoner ilkel kabilenin ok saldırısında can verdi

Hindistan'ın Andaman ve Nikobar Adaları'na bağlı Kuzey Sentinel Adası'na ayak basmak, ABD vatandaşı John Allen Chau'nun canına mal oldu.

İLKEL KABİLE TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Misyoner olduğu ve yerlilere Hristiyanlığı öğretmeyi amaçladığı söylenen Chau, Kuzey Sentinel Adası'nda dünyanın geri kalanıyla hiçbir temasa girmeden, koruma altında ve dokunulmazlığa sahip olarak yaşayan Sentinelese kabilesinin üyeleri tarafından öldürüldü.

OK ATILMASINA RAĞMEN DEVAM ETTİ

Olayla ilgili açıklama yapan bir Hint yetkili, "Yerliler ok atmaya başlamış, ancak adam buna rağmen ilerlemeye devam etmiş. Balıkçılar, yerlilerin adamın boynuna ip dolayıp bedenini sürüklediklerini gördüklerini anlattı. Onlar da korkup kaçmışlar" dedi.

Fotoğraf çekilmenin dahi yasak olduğu yerlilerle, bu yasağın delinmesi nedeniyle ABD'li misyoneri öldürenlerin, polis tarafından yakalanıp yargı önüne çıkarılması mümkün değil.

YASALARI ÇİĞNEYEN BALIKÇILAR GÖZALTINDA

BBC'nin Hint medyasından aktardığına göre, ABD vatandaşını tekneyle adaya götüren balıkçılar, adamın yerliler tarafından ok ve yayla öldürüldüğünü söyledi. Misyoneri, yasaları çiğneyerek adaya götürmekle suçlanan 7 balıkçı gözaltına alındı.

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