Alman polisi, Meclis önündeki Filistin'e destek kampını dağıttı Alman polisi, başkent Berlin’de bulunan Federal Meclis önündeki Filistin’e destek kampını dağıttı.

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İHA

Almanya’nın başkenti Berlin’de, yaklaşık 3 hafta önce İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıları kınamak ve yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla bir grup aktivist tarafından Berlin'deki Federal Meclis binası önünde bulunan yeşil alanda Filistin’e destek kampı kurulmuştu.

Eylemciler kampın kurulduğu günden bugüne bir yandan İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı uygulamalarını protesto ederken, diğer yandan da Alman hükümetinin İsrail'e silah sevkiyatını durdurması için çağrı yaptı.

Gazze için Federal Meclis binasının önüne kamp kurdular

Ancak, Alman polisi bugün kampta kalanlara müdahale etti.

Sabah saatlerinde kamp alanına gelen 150 kişilik polis ekibi, göstericilere eylemlerini sonlandırmaları ve kampı terk etmeleri çağrısı yaptı.

Protestocular polisin çağrısına uymayarak, oturma eylemi gerçekleştirdi.

Polis zor kullandı: Gözaltına alındılar

Alman polis, uyarıya uymayan eylemcilere müdahale ederek kamp alanındaki 20 çadırı zor kullanarak boşalttı.

Direnen bazı eylemciler gözaltına alındı.

Protestocuların, yeşil alanların ve bazı binaların korunması gibi kurallara uymadığını açıklayan polis, eylemcilerin polise karşı şiddet uygulama girişimleri olduğunu da iddia etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)