ABD’li Spirit Airlines uçuşları durdurdu: 34 yıllık serüven sona eriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile birlikte İran'a karşı başlattığı savaşın sonuçları, kendi ülkesinde giderek daha da fazla hissediliyor..

New York merkezli Spirit Airlines, havacılık sektöründe önemli yankı uyandıran bir karara imza attı.

Şirket, 2 Mayıs 2026 itibarıyla tüm uçuşlarını iptal ederek faaliyetlerini derhal sonlandırma sürecine girdiğini duyurdu.

TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Şirketten yapılan açıklamada, operasyonların düzenli bir şekilde sonlandırılacağı belirtilirken, tüm uçuşların iptal edildiği ve müşteri hizmetlerinin de devre dışı bırakıldığı bildirildi.

Yetkililer, yolculara havaalanlarına gitmemeleri yönünde uyarıda bulunurken, bilet iade süreçlerinin başlatıldığı ifade edildi.

"NÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE BU KARARI ALDIK"

Açıklamada, Spirit’in 34 yıl boyunca ultra düşük maliyetli iş modeliyle sektörde önemli bir yer edindiği vurgulanarak, faaliyetlerin sona erdirilmesinin “büyük bir üzüntüyle” alındığı kaydedildi.

YAKIT MALİYETLERİ, ŞİRKETİ ZORLADI

Spirit CEO’su Dave Davis, son haftalarda hızla artan yakıt fiyatlarının şirket üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunu belirtti.

Davis, “İşletmeyi sürdürebilmek için yüz milyonlarca dolarlık ek likiditeye ihtiyaç vardı, ancak bunu sağlayamadık” diyerek kararın arkasındaki temel nedeni açıkladı.

KURTARMA PLANI SONUÇSUZ KALDI

ABD yönetiminin geçtiğimiz ay şirkete 500 milyon dolarlık kredi teklif ettiği, ancak tahvil sahipleriyle yürütülen görüşmelerden sonuç alınamadığı bildirildi.

Bu gelişmenin ardından şirketin iflas sürecine girdiği ve faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığı ifade edildi.

SEKTÖRDE DOMİNO ETKİSİ BEKLENİYOR

ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, Spirit Airlines’ın piyasadan çekilmesinin ülkede uzun yıllar sonra büyük bir hava yolu şirketinin kapanması anlamına geldiği vurgulandı.

United Airlines, American Airlines ve Frontier Airlines gibi büyük şirketlerin, mağdur olan yolculara destek vereceklerini açıkladıkları aktarıldı.

BİLET FİYATLARI ARTABİLİR

Uzmanlara göre, Spirit’in pazardan çekilmesi ve küresel ölçekte artan maliyetler, özellikle uçak bileti fiyatlarında yükselişe neden olabilir.

İran’daki savaşın etkisiyle artan yakıt maliyetlerinin, şirketin iflasında “son darbe” olduğu değerlendirmeleri de dikkat çekiyor.