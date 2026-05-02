Rusya: Sumi’de Miropolye yerleşimi kontrol altına alındı

Moskova yönetimi, Ukrayna’daki savaş sahasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı, Sumi bölgesinde yer alan Miropolye yerleşiminin Rus birliklerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu.

"AKTİF OPERASYONLARLA KONTROL SAĞLANDI"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin cephe hattında farklı yönlerde ilerleme kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, “Kuzey askeri grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Sumi bölgesindeki Miropolye yerleşimi üzerinde kontrol sağlandı” ifadelerine yer verildi.

338 İHA'NIN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Rus yetkililer, son 24 saate ilişkin hava savunma verilerini de paylaştı. Buna göre, yerel saatle dün 20.00 ile bugün 14.00 arasında, başkent Moskova dahil olmak üzere çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde toplam 338 insansız hava aracının hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TUAPSE LİMANI'NDAKİ KANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan Krasnodar Operasyonel Merkezi, Ukrayna’nın İHA saldırısı sonucu Tuapse kentindeki limanda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bölgede karşılıklı saldırıların devam ettiği ve cephe hattındaki hareketliliğin sürdüğü belirtilirken, taraflardan gelen açıklamaların bağımsız kaynaklarca doğrulanmasının zor olduğu da vurgulanıyor.