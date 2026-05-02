Almanya Savunma Bakanı Pistorius: ABD'nin askerlerini çekmesi beklenen bir durumdu

ABD ile Almanya hattında kriz...

Almanya Başbakanı Merz ile ABD Başkanı Donald Trump arasında soğuk rüzgarlar eserken, ABD'de dikkat çekici bir karar alındı.

ABD Savunma Bakanlığı, Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin askerin geri çekileceğini açıkladı.

"AMERİKAN ASKERLERİNİN ALMANYA'DAKİ VARLIĞI HEM BİZİM HEM DE ONLARIN ÇIKARINADIR"

Almanya Savunma Bakanı Borsi Pistorius, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Amerikalılarla, Almanya'da ABD askerlerinin bulunduğu Ramstein, Grafenwöhr, Frankfurt ve diğer yerlerde, Avrupa'da barış ve güvenlik, Ukrayna ve ortak caydırıcılık konularında yakın işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

"Amerikan askerlerinin Avrupa'daki, özellikle de Almanya'daki varlığı hem bizim hem de ABD'nin çıkarınadır." diyen Pistorius, ABD'nin Almanya dahil Avrupa'dan askerlerini çekmesinin "öngörülebilir" olduğunu kaydetti.

"AVRUPALILAR GÜVENLİK İÇİN DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENMELİ"

Avrupalıların kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini vurgulayan Pistorius, Almanya'nın bu konuda iyi bir yolda ilerlediğini, Alman ordusunun büyüyeceğini, malzemelerin daha hızlı temin edildiğini ve altyapının oluşturulmasına da devam edildiğini belirtti.

ABD, YAKLAŞIK 5 BİN ASKERİNİ GERİ ÇEKECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)​​​​​​​ Sözcüsü Sean Parnell, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Almanya'daki askeri birliklerinin sayısının azaltılması olasılığını değerlendirdiğini bildirmesinin ardından, Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin ABD askerinin geri çekileceğini, bu sürecin 6 ila 12 ay sürebileceğini duyurmuştu.

MERZ'İN AÇIKLAMASI VE TRUMP'IN TEPKİSİ

Almanya'da 27 Nisan'da bir okulda öğrencilerle bir araya gelen Merz, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'daki savaşı hızlı bir şekilde sona erdirebileceğine inanmadığını belirtmişti.

Merz, "Çünkü İranlılar daha önce düşünüldüğünden çok daha güçlüler ve Amerikalıların müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok." demişti.

ABD'lilerin, İran'daki bu savaşa hiçbir planları olmadan girdiğini ve bunun da çatışmayı şimdi sona erdirmeyi daha da zorlaştırdığını savunan Merz, "Bütün bir ulus (ABD) İran liderliği tarafından aşağılanıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Merz'in bu açıklamalarına karşı Trump, sosyal medya hesabından, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor. Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca ülkesinin Almanya'da konuşlu askeri birliklerinin sayısının azaltılması olasılığını değerlendirdiğini belirtmişti.