Nobel ödüllü aktivist Nergis Muhammedi hastaneye kaldırıldı

Tahran’da cezaevinde tutulan Nobel Barış Ödülü sahibi Nergis Muhammedi’nin sağlık durumuna ilişkin kaygılar artıyor. Ailesi ve vakfı tarafından yapılan açıklamada, kalp rahatsızlığı nedeniyle durumu ağırlaşan aktivistin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

53 yaşındaki Muhammedi’nin son günlerde ciddi sağlık sorunları yaşadığı, iki kez bilincini kaybettiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Ailesi, uzun süredir gerekli tıbbi müdahalenin yapılmadığını öne sürerek yaklaşık 140 gün boyunca “sistematik tıbbi ihmale” maruz kaldığını iddia etti. Açıklamada, “Durumu ciddi ve müdahale geç kalmış olabilir” ifadeleri kullanıldı.

CEZAEVİ SÜRECİ VE DAVALAR

Kadın hakları ve idam cezası karşıtı çalışmalarıyla tanınan Muhammedi, 2011 yılında “ulusal güvenliğe karşı eylem” ve “rejim aleyhine propaganda” suçlamalarıyla hapis cezasına çarptırıldı.

Sonraki yıllarda açılan davalarla birlikte hakkında verilen cezaların toplamının 31 yıl hapis ve 154 kırbaç cezasına ulaştığı belirtiliyor.

CEZAEVİNDE YENİ SUÇLAMALAR

Muhammedi’nin tutuklu bulunduğu süreçte yaptığı açıklamalar ve faaliyetler gerekçe gösterilerek hakkında yeni davalar açıldığı da kaydedildi.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, bu süreçte verilen ek cezaların toplam hapis süresini artırdığına dikkat çekiyor.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNÜ 2023'TE ALDI

İran’da insan hakları mücadelesi ve özellikle kadınlara yönelik baskılara karşı yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Muhammedi, 2023 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.

Oslo’da düzenlenen törende, tutuklu olduğu için ödülü çocukları Kiana ve Ali Rahmani teslim aldı.

AÇLIK GREVİ VE İLETİŞİM KISITLAMALARI

Aktivistin, cezaevi koşullarını ve ailesiyle iletişimine getirilen sınırlamaları protesto etmek amacıyla bir dönem açlık grevine başladığı da ifade edildi.

Destekçileri, Muhammedi’nin dış dünya ile iletişiminin zaman zaman kesildiğini ve avukatıyla görüşmesinin kısıtlandığını belirtiyor.

SON TUTUKLAMA VE CEZA KARARI

Sağlık sorunları nedeniyle 2024 yılında geçici olarak serbest bırakılan Muhammedi, Aralık 2025’te Meşhed’de yeniden gözaltına alındı.

Mahkeme, aktivisti “ulusal güvenliğe karşı toplanma ve anlaşma” ile “rejim aleyhine propaganda” suçlamalarıyla toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca 2 yıl iç sürgün ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.