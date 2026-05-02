Doğu Kudüs'te rahibeye saldırı: Fransa'dan 'ibretlik bir ceza verilsin' talebi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Fanatik Yahudiler'in ırkçı saldırıları devam ediyor.

İsrail vatandaşı bir erkeğin, 28 Nisan'da Doğu Kudüs’teki Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu’nda görev yapan Fransız asıllı bir rahibeye saldırdığı anlar, büyük tepkiye neden oldu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, rahibenin darbedildiği saldırıya tepki gösterdi.

"VERİLECEK CEZA İBRETLİK OLMALDIR"

Bakan Barrot sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kudüs'te Hristiyan bir vatandaşımızın maruz kaldığı şok edici saldırının ardından kendisine derin üzüntümü, desteğimi ve acil şifa dileklerimi ilettim.

Bu iğrenç eylemin faili tutuklandı. Kutsal topraklarda giderek artan ve Fransa'nın Katolik topluluklarını ve kutsal yerleri koruma konusundaki tarihi misyonuna bağlılığı gereği hiçbir şartta müsamaha gösteremeyeceği Hristiyan karşıtı eylemleri durdurmak için verilecek ceza ibretlik olmalıdır" ifadelerini kullandı.

FRANSIZ OKULUNDA GÖREVLİ RAHİBEYE SALDIRDI

28 Nisan Salı günü yaşanan olayda İsrail vatandaşı 36 yaşındaki bir erkek, Kudüs’teki Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu’nda görev yapan Fransız asıllı bir rahibeye saldırmıştı.

Saldırganın üzerine koşarak yere düşürdüğü ve yerdeyken tekmelediği 48 yaşındaki rahibe, başından yaralanmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Okul Müdürü Olivier Poquillon, saldırıyı kınayarak İsrail güvenlik güçlerini harekete geçmeye çağırmış, saldırgan 29 Nisan Çarşamba günü gözaltına alınmıştı.

Saldırgan hakkında "ırkçı saldırı" suçlamaları doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı.