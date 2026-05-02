İsrailli subaylardan Hizbullah’ın İHA’ları karşısında yetersizlik itirafı

İsrail ordusu, Gazze’de 10 Ekim 2025’te sağlanan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Üç yıla yaklaşan savaşta artık İsrail de yıprandı ve bazı itiraflar gelmeye başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yakın “Israel Hayom” gazetesi, gazeteye konuşan İsrailli subayların söylediklerine dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

DONALD TRUMP İLERLEMEMİZİ ENGELLİYOR

İsimleri açıklanmayan üst düzey subaylar, ülkenin kuzeyindeki durumun Lübnan’daki savaş öncesine kıyasla “çok daha kötü” olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun Hizbullah’a ait İHA’lar karşısında etkisiz kaldığını itiraf eden subaylar, “Güney Lübnan’da stratejik bir tuzakla karşı karşıyayız. Geri çekilmemiz yenilgi anlamına gelirken, ABD Başkanı Donald Trump ilerlememizi engelliyor.” dedi.

İHA İSRAİL İÇİN BİR TEHDİT

Hizbullah’ın fiber optik sistemlerle yönlendirilen ve düşük iz bırakmaları nedeniyle tespit edilmesi zor olan İHA’larının İsrail için artan bir tehdit oluşturduğu aktarıldı. Söz konusu İHA’ların, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından da “temel bir tehdit” olarak nitelendirildiği ve orduya bu soruna çözüm bulunması talimatı verildiği belirtildi.

CİDDİYE ALINMADI GÖZ ARDI EDİLDİ

Hizbullah’ın İHA kapasitesine yönelik erken uyarıların daha önce ciddiye alınmadığı ve göz ardı edildiği vurgulanan haberde, başlangıçta Hizbullah’a karşı “stratejik bir tuzak” olarak değerlendirilen durumun, zamanla İsrail açısından benzer bir tuzağa dönüştüğüne dikkat çekildi.

İsrail ordusunda Lübnan’ın güneyinde yaşanan hayal kırıklığının artık göz ardı edilemez hale geldiği ifade edildi.