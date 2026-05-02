Kenya'da sel felaketi: 10 kişi hayatını kaybetti
Kenya'nın farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer yağışların devam edeceği uyarısında bulunurken, ekiplerin arama-kurtama çalışmalar da devam ediyor.
Doğu Afrika ülkesi Kenya'yı vuran şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi.
Yerleşim yerleri sular altında kaldı.
Kwale bölgesindeki Mwena Köprüsü ve Kitui bölgesindeki Ngomeni Köprüsünde hasar meydana geldi.
10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kenya polisi, 7'si Doğu Kenya bölgesinde olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kenya Ulusal Karayolları Kurumu, Kolol yakınlarındaki Iten-Kabarnet yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın aksadığını, onarım çalışmalarının devam ettiğini ve trafiğin başka güzergahlara yönlendirildiğini bildirdi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Kenya Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.
Arama-kurtarma ekipleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)