Ahbap soruşturmasında avukat Ece Güner gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişmeler yaşanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu’na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları yöneltilirken, soruşturma kapsamında toplam 26 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Şüpheli listesine göre Haluk Levent ile birlikte pek çok kişi gözaltına alındı.

ECE ÜNER GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, Haluk Levent’in danışmanlığını yapan Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verilmişti. Avukat Ece Güner de yakalanarak gözaltına alındı.

Avukat Ece Güner’in, aynı zamanda İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ soruşturmasında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olduğu öğrenildi.

60 MİLYON LİRALIK PARA ALIŞVERİŞİ

Konuyla ilgili dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Güner, Ahbap Derneği'nin de Haluk Levent'in de hiçbir zaman avukatlığını yapmadığını söyledi.

6 Şubat depremlerinde Ahbap Derneği'ne yüklü bir bağış yaptığını, daha sonra Haluk Levent'in kendisinden borç para istediğini belirten Güner, "Sonra maalesef yaklaşık bir yıl uğraştıktan sonra verdiğim borcu zar zor geri alabildim." dedi.

Ece Güner'in Haluk Levent'in üç çalışanına yüksek tutarlarda para gönderdiği, yaklaşık 60 milyon liralık para alışverişi yapıldığı öne sürüldü.

"AVUKATLIĞINI YAPMADIM, BORÇ VERDİM"

Güner, yaşananları şu şekilde anlattı:

"Onun dışında depreme yüklü bağış yapmamdan sonra Haluk Levent; herhalde büyük bağışlar yaptığımı görünce bana yanaşarak, geçici olarak bir kişisel borç istedi. Çok zor durumda olduğunu söyledi. Hayati bir mesele olduğunu ve bir ay içinde geri ödeyeceğini söyledi. 'Türkiye’nin en güvenilir insanıyım, insanlar bana milyonlarını emanet ediyor; hemen geri öderim' dedi. Güvendim...Sonra maalesef yaklaşık bir yıl uğraştıktan sonra verdiğim borcu zar zor geri alabildim."

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Öte yandan soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan B.V.’nin yurt dışında olduğu tespit edilirken A.Ç., M.S.K., A.B.K.ve B.E. hakkında ise firari oldukları gerekçesiyle yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Başsavcılık tarafından daha önce yapılan açıklamada, Ahbap Derneği hesaplarından bazı şahsi hesaplara yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı, deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli belgelere el konulduğu, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.