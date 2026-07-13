İthalat rejimine ilişkin ara değişiklikler yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, üretimin girdi teminini kolaylaştırmak, sanayi yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir dış ticareti desteklemek amacıyla 2026 yılı İthalat Rejimi'nde sınırlı sayıda üründe düzenlemelere gitti.

Bakanlığın açıklamalarına göre, Resmi Gazete'de yayımlanan 2026 yılı İthalat Rejimine İlişkin Değişiklik Kararları ile milli üretimin ihtiyaç duyduğu girdilerin teminini kolaylaştırmak amacıyla bazı ürünlerde vergi indirimleri ve muafiyetler sağlandı.

Gümrük vergisi muafiyeti sağlanan ürünlerdeki ithalatta, ilave gümrük vergisinden de muaf olunacağı açıklığa kavuşturuldu.

Bunun yanı sıra, Gümrük Tarife Cetveli'nde (TGTC) yapılan değişikliklerle çok sayıda ürünün istatistik pozisyonları yeniden düzenlenerek uygulamada kolaylık sağlandı. Böylece, ithalatta test zorunluluğuna tabi ürünlerin açık bir şekilde tespiti kolaylaştırıldı.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMEYEN ÜRÜNLERDEKİ GÜMRÜK VERGİSİ YÜKÜ DÜŞÜRÜLDÜ

Ayrıca gözetim uygulamalarının kapsamına bazı ürünler eklendi, bazı ürün gruplarında koruma önlemleri de uluslararası fiyat düzeyleri gözetilerek güçlendirildi.

Yerli sanayi kapasitesi yüksek olan sınırlı bazı alt ürün kategorilerinde gümrük vergilerinde kısmi bir vergi artışı sağlanarak yerli üretime uluslararası kurallar gözetilerek korunma sağlandı.

"150 ALT ÜRÜN KATEGORİSİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM DENGESİ HASSASİYETLE GÖZETİLEREK GÜNCELLENDİ"

Ticaret Bakanlığı, yeni gerçekleşecek değişim için şu açıklamada bulundu:

"Yaklaşık 15 bin ürünü içeren ithalat rejiminde, bu yapılan düzenlemelerle sadece 150 kadar alt ürün kategorisinde üretim ve tüketim dengesi hassasiyetle gözetilerek güncellemeler gerçekleştirildi.

Öte yandan, Serbest Ticaret Anlaşmaları ile Gümrük Birliği kapsamında gerçekleştirilen ithalat söz konusu düzenlemelerden muaf tutuldu."

DÜZENLEMELERLE NELER DEĞİŞTİ?

Yeni düzenlemeler kapsamında;

-Bazı üretim girdilerinde gümrük vergileri indirildi.

-Yerli üretimi destekleyecek vergi muafiyetleri getirildi.

-Yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerde ithalata yönelik esneklikler sağlandı.

-Vergiden kaçınma amacıyla düşük bedelli beyanların önüne geçilmesine yönelik tedbirler alındı.

-Gümrük Tarife yeni istatistik pozisyonları belirlenerek ilave test yükleri ortadan kaldırıldı. Düzenlemelerin fiyatlara etkisinin üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda takip edileceği bildirildi.

AMAÇ MİLLİ ÜRETİMİ GİRDİ TEMİNİ NOKTASINDA VE REKABETTE GÜÇLENDİRMEK

-Milli üretimin korunması,

-Haksız rekabetin önlenmesi,

-İstihdamın desteklenmesi,

-Cari açığın azaltılması,

-Sanayinin girdi ihtiyacının etkin şekilde yönetilmesi,

-Tüketicilerin ihtiyaçlarının gözetilmesi.

Ticaret Bakanlığı ayrıca yapılan düzenlemelerin yalnızca vergi artışlarından ibaret olmadığını, üretim için kritik öneme sahip birçok girdide vergi indirimlerinin de hayata geçirildiğini, gümrük muafiyetine haiz ürünlerdeki muafiyetlerin ilave gümrük vergilerine de genişletildiğini, ayrıca, yeni gümrük alt pozisyonları belirlenerek ithalatta birçok üründe gereksiz test ve denetime tabi olunmasının önüne geçildiğini vurguladı.