Müjde Uzman'dan Kızılcık Şerbeti tepkisi! Soruyu duyunca röportajı bitirdi

Ünlü oyuncu Müjde Uzman, İstanbul'a gelen dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin konserinde görüntülendi.

"BU KONULARA GİRMEYELİM"

Faruk Turgut'un açıklamaları ile ilgili soruyu duyunca 'Bu konulara girmeye hiç gerek yok çünkü biliyorsunuz ki Ricky Martin konserine geldim' diyen Müjde Uzman, röportajı sonlandırarak kameralardan uzaklaştı.

"METRES OLMA DUYGUSUNU KALDIRAMADI"

Turgut, Müjde Uzman hakkında "Ekonomik bir şey yaşamadık. Senaryonun gidiş hattından memnun değildi. Dizide muhafazakâr bir adamın metresi olma duygusu, üzerinde oldukça dramatik etkiler yarattı, o yüzden ayrıldı." demişti.

Ricky Martin ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Uzman, şunları yazdı:

"Duygularımı nasıl ifade edebilirim, nadiren de olsa bilemiyorum işte böyle bazen.. Karşılık beklemeden, dahi düşünmeden sevgiyi, sevmeyi bilmeyen, anlamayanlara anlatması zaten çok zor..

"I LOVE YOU RICKY"

Benim için hayatımın en unutulmaz yıllarını, belli kişileri, mekanları, kokuları, kapanan çağları, sandıklanan devirleri hatırlatan, onunla da kalmayıp hafızamın en güzel yerinde yaşatan kişi o. Dünyada hala iyi kalpli, tükenmez güzel enerjili, sevgi yayan, coşku veren, mutluluk aşılayan insanların varolduğuna inandıran muhteşem bir ruh. Tanışıp geçmek yerine kendisine ve hayatına kolaylık, güzellik katmak adına yıllarca emek verdim, yollar gittim, birlikte çalıştım, hep sevdim ve saydım. Kavuşmalarımıza vesile olan, olmayan, ayrıca beni tanısa da tanımasa da en az benim kadar heyecanlanan, benim adıma mutlu olan herkese çok teşekkür ederim çünkü bu hayatta sonunda her şey olması gerektiği gibi oluyor ve herkes kalbinin ekmeğini yiyor. Yani öyle umuyorum.. I love you Ricky, always."