Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek

İstanbul dev bir hizmete daha kavuşacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açılacak Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Halkalı-Arnavutköy kesimini inceledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇACAK

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yarın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle; İstanbul’un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracak 69 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun ve en hızlı Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattının son etabı Halkalı-Arnavutköy kesimini hizmete sunarak; İstanbul’un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek en önemli projelerden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacağız."

RAYLI SİSTEMLERİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Dünyanın büyük metropollerinde olduğu gibi İstanbul’da da ulaşım sorununu kalıcı olarak çözmenin yegâne yolunun yeraltı raylı sistemlerini yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Bakın İstanbul gibi büyük metropoller, milyonlarca insanın hayat ritmini, ticaret akışını, üretim gücünü ve ekonomik nabzını tek bir bedende birleştiren dev canlılar gibidir. Kent içi raylı sistemler de bu yaşayan sisteminin en kritik ve vazgeçilmez parçasıdır.” diye konuştu.

Uraloğlu, raylı sistemlerin yalnızca yolcu taşıyan ulaşım modu olmanın çok ötesinde; modern şehirlerin sürdürülebilir büyümesinin, dengeli gelişiminin ve geleceğe dönük vizyonunun temel direkleri olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Trafik keşmekeşini ortadan kaldırarak insanlara değerli zamanlarını geri verir. Bu zaman, sevdikleriyle daha kaliteli anlar yaşamalarına, aileleriyle daha sık bir araya gelmelerine ve kendilerine, hobilerine, sağlıklarına daha fazla vakit ayırmalarına imkân tanır. Çevreye duyarlı teknolojileriyle hava kirliliğini önemli ölçüde azaltır, karbon ayak izini küçültür ve çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayacağı daha temiz bir doğaya katkı sağlar. Ayrıca yeni hatlar ve istasyonlar, dokunduğu her bölgenin ekonomik canlılığını yükseltir; gayrimenkul değerlerini artırır, yeni istihdam alanları oluşturur ve ticareti canlandırır."

"İSTANBUL’A KAZANDIRILAN RAYLI SİSTEM HATTI UZUNLUĞU 180 KİLOMETREYE ULAŞTI"

Uraloğlu, raylı sistemlerin hız, güvenlik, konfor ve sürdürülebilirlik ekseninde, 21. yüzyıl şehirlerinin olmazsa olmaz altyapısı olduğunu vurguladı.

Bu anlayış ve vizyonla da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye’nin dört bir yanında kent içi raylı sistem yatırımlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Uraloğlu, sözlerinde şunları kaydetti:

"Ülkemizde yarın açılışını gerçekleştireceğimiz Halkalı -Arnavutköy kesimi ile birlikte 1.058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini Bakanlık olarak biz inşa ettik. Şu anda da 116 kilometrelik yeni hat yapımlarımız sürüyor. 283 kilometrelik yeni hattımız ise planlama aşamasındadır."

Uraloğlu, Başakşehir ve Küçükçekmece’de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşın da doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebileceğini vurgulayarak "Marmaray üzerinden; Gebze’ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul’un neredeyse her yerine ulaşabilecek imkana kavuşacak. Özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen, sabah ve akşamın yoğun saatlerinde trafiğe mahkûm olan hemşerilerimiz, konforlu, hızlı ve güvenli raylı sistemle yolculuk edecektir." dedi.

TOPLAM EKONOMİK KAZANÇ 935 MİLYON EURO

Uraloğlu, ayrıca hattın 2043 yılına kadar olan projeksiyonda yollarda geçen zamandan 117 milyon saat tasarruf edeceğini, böylece karayolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden toplam ekonomik kazancın 935 milyon euro olacağını söyledi.

"TAM OTOMATİK SÜRÜCÜSÜZ SİSTEME GEÇİRİYORUZ"

Uraloğlu, hattın birçok 'ilk'i ve 'en'i bünyesinde barındırdığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Örneğin 72 metre ile Türkiye’nin en derin metrosu Gayrettepe İstasyonunu bu proje içerisinde inşa ettik. Türkiye’de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM’i aynı anda kullandık. Ve TBM ilerlemelerinde; günde 64,5 metre, haftada 306 metre, ayda 1.233 metre kazı ile dünya rekorları kırdık. Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projemizin teknolojik altyapısı ve araçları da Ülkemizin yerli ve milli üretim gücünü yansıtıyor. Çünkü projemiz 69 km ile Türkiye’nin en uzun metro hattı olduğu gibi Türkiye’nin sürücüsüz en hızlı ve uzun hattı da oldu. İlk defa yerli ve milli imkanlarla, bakanlığımızca desteklenen bir proje ile ASELSAN tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu hattımızda kullandık."

"DAHA YÜKSEK KONFOR VE GÜVENLİK SAĞLAYACAĞIZ"

Hatta hizmet verecek araçların da Türkiye’nin yerli ve milli üretim gücünün en güzel nişanelerinden olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Toplam 25 setten oluşan 100 adet metro aracı işleteceğimiz hattımızda, araçlarımızın ilk 10 seti sürücülü olarak, kalan 15 set ise Türkiye’de tamamen sürücüsüz standartta üretilmiştir. Yine, ASELSAN tarafından üretilen yerli sinyalizasyon sistemiyle donatılan araçlarımız, tasarım hızı saatte 132 km olup işletmede saatte 120 km hıza ulaşacak ve her bir set 1.142 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Yarın itibarıyla bu hattın tamamlanmasıyla birlikte işletmemizi tam otomatik sürücüsüz sisteme geçiriyoruz. Böylece hem daha yüksek kapasite hem de daha yüksek güvenlik ve konfor sunacağız." diye konuştu.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİNİN ZAFERİ

Bu projenin sadece bir metro hattı olmadığını da kaydeden Bakan Uraloğlu, "İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kalbinde bir yüzük gibi batısını doğusuyla, kuzeyini güneyiyle kesintisiz bir ring ile birleştiren, kentin nabzını güçlendiren ve tüm parçalarını birbirine sımsıkı bağlayan muhteşem bir eser haline gelmiştir. Araç trafiğini azaltan, insanımızın yaşam kalitesini yükselten, yeşil ve sürdürülebilir bir ulaşım vizyonunun en somut örneğidir. Aynı zamanda Türk mühendisliğinin, yerli ve milli teknolojinin de zaferidir." dedi.