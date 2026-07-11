Abdullah Çalışkan'dan Aksaray Valisi Murat Duru'ya hayırlı olsun ziyareti

Ankara'nın en büyük ve stratejik ilçelerinden Çankaya'nın uzun süre Kaymakamı olarak görev yapan Murat Duru, Aksaray Valiliği'ne atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte eski Aksaray Valiliği'ne getirilen Duru, 16 Ocak'ta yeni görevine başladı.

ABDULLAH ÇALIŞKAN'DAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Uzun yıllar boyunca Türkiye'nin çeşitli illerinde kaymakamlık yapan deneyimli bir mülki idareci olan Duru'nun valiliğe terfisi, tebrikle karşılandı.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı ve 23. ile 24. Dönem Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankaya Kaymakamlığı görevinden Aksaray Valiliğine atanan Vali Murat Duru’yu makamında ziyaret etti.

PROJELER HAKKINDA BİLGİ ALDI

Ziyarette Vali Duru’ya yeni görevinde başarı dileklerini ileten Çalışkan, Aksaray’da yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

YENİ GÖREVİNİN HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ

Çalışkan, görev yaptığı her kademede çalışkanlığı, gayreti ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla takdir toplayan Vali Murat Duru'nun Aksaray’da da önemli hizmetlere imza atacağına olan inancını dile getirdi.

Çalışkan, nazik ev sahipliği dolayısıyla Vali Duru'ya teşekkür ederek yeni görevinin Aksaray'a ve ülkemize hayırlı olmasını temenni etti.