Antalya'da sıcak bunalttı, Konyaaltı doldu

Yurt genelinde sıcak hava etkisini göstermeye başladı.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Antalya'da termometreler, 34 dereceyi gördü.

TATİLCİLER KONYAALTI SAHİLİ'NE AKIN ETTİ

Nem oranının da yüzde 50 seviyelerine yaklaşmasıyla kent sakinleri ile yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Sahile gelenlerden kimi denize girerek sıcak havadan korunmaya çalışırken kimileri şezlonglarda güneşlendi.

TATİLİN TADINI EN ÇOK ÇIKARAN ÇOCUKLAR OLDU

Ancak Konyaaltı'nın tadını en çok çıkaranlar yine çocuklar oldu.

Bazı tatilciler ise son zamanlarda popülerleşen ayakta kürek sörfü (SUP) yaptı.

YOĞUNLUK DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Sahil bandında yürüyüş yapanlar, kıyıda vakit geçirenler ve denizde yüzenlerin sahilde oluşturduğu yoğunluk drone ile görüntülendi.