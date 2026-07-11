KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hastaneden taburcu edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün hastaneye kaldırıldı.

Başkent Lefkoşa'daki eski cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenen etkinlikte rahatsızlanan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ETKİNLİK SIRASINDA RAHATSIZLANDI

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eski cumhurbaşkanlığı binasında katıldığı etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdiği ifade edildi.

GENEL DURUMU İYİ

Kontrol amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılan Cumhurbaşkanı Erhürman'ın genel durumunun iyi olduğu, ileri tetkik ve gözlem sürecinin devam ettiği kaydedildi.

TABURCU EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada yeni bir açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın hastanede yapılan tüm tetkiklerin olumlu sonuçlanması üzerine bu sabah taburcu edildiği belirtildi.Açıklamada, genel sağlık durumu iyi olan Cumhurbaşkanı Erhürman'ın hekimlerinin önerileri doğrultusunda bir süre istirahat edeceği duyuruldu.