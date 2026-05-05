Abdullah Güler cevapladı: Asgari ücrete ara zam var mı

AK Parti'den yeni bir hamle daha...

AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti'nin, içinde 'varlık barışı' uygulamasını da içeren mali düzenlemeleri içeren 15 maddelik kanun teklifini, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduğu açıklandı.

"KURUMLAR VERGİSİNDE İNDİRİM"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifinin detaylarını duyurarak, "Kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiyoruz." dedi.

Kanun teklifinin detaylarını açıkladıktan sonra gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Güler, asgari ücrete zam olup olmayacağını da yanıtladı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI

Asgari ücrete ara zam olmayacağını ve gündemlerinde de böyle bir çalışmanın yer almadığını söyleyen Güler, şöyle dedi;

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

"Tabii arkadaşlar malum özellikle petrol fiyatlarındaki bu kadar kırılgan fiyatlandırma ve değişkenlik bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonda ciddi bir baskı oluşturdu ve artışa sebebiyet verdi.

Biz hem çalışanlarımızı hem emeklilerimiz hem dar gelirli vatandaşlarımızı destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz.

Ama şu anda gündemimizde böyle bir çalışma yok, ifade etmek isterim."

2026 ASGARİ ÜCRET

2026 yılında Türkiye'de uygulanan asgari ücret, ocak ayında brüt 33 bin 30 lira, net olarak ise 28 bin 75,50 lira olarak belirlendi.

Asgari ücrete uygulanan zam oranı da 2025'deki rakama yüzde 27 zam olarak gerçekleşti.

