Abdullah Öcalan İmralı'da aile üyeleriyle görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın irade koyduğu Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından PKK kendisini feshettiğini açıkladı ve silah yakma töreni düzenledi.

Süreçle ilgili TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak raporunu tamamladı.

BAYRAMDAN SONRA TASARI BEKLENTİSİ

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili tartışmalar, Komisyon'un ortak raporu doğrultusunda TBMM'de düzenlemelerin yapılması hakkında devam ediyor.

DEM Partili TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, bayramdan sonra TBMM'ye Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa tasarısının geleceğini açıkladı.

Pervin Buldan: Bayramdan sonra yeni bir yasa taslağı gündeme gelecek

AİLE ÜYELERİYLE GÖRÜŞTÜ

Abdullah Öcalan, dün İmralı'da aile üyeleriyle görüştü.

Öcalan, Kurban Bayramı ziyareti kapsamında aile üyelerinden Gülsüm Öcalan, Ömer Öcalan ve Mehmet Reşit Öcalan ile bir araya geldi.