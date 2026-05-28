Pervin Buldan: Bayramdan sonra yeni bir yasa taslağı gündeme gelecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın irade koyduğu Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından PKK kendisini feshettiğini açıkladı ve silah yakma töreni düzenledi.

Süreçle ilgili TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak raporunu tamamladı.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili tartışmalar, Komisyon'un ortak raporu doğrultusunda TBMM'de düzenlemelerin yapılması hakkında devam ediyor.

"BAYRAMDAN SONRA TASARI GELECEK"

DEM Partili TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Van'da DEM Parti'nin düzenlediği bayramlaşma programına katıldı.

Buldan, DEM Parti Van İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa tasarısının bayramdan sonra TBMM gündemine geleceğini söyledi.

"7-8 MADDEDEN OLUŞACAK"

24 Mayıs'ta Öcalan ile İmralı'da 3 saatlık bir görüşme yaptıklarını hatırlatan Buldan, "Öcalan'ın sürece dair inancı yerinde. Sürecin ilerlemesi için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu ifade etti” diye konuştu.

Buldan, Öcalan ile bayram sonrasında geleceğini söylediği yasa tasarı hakkında konuştuklarını belirterek yasa taslağının 7-8 maddeden oluşmasının planlandığını kaydetti.

"BİR SEFERE MAHSUS OLARAK ÇIKACAK"

Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasa, bir sefere mahsus olmak üzere çıkacak. Bu yasadan yararlanacak olan örgüt elemanları, belirli bir zaman diliminde bu yasadan yararlanıp Türkiye'ye veya istedikleri başka yerlere gelebilecek, gidebilecekler.

Bayramdan sonra yapacağımız bütün temaslarda bu taslağın çıkması için çaba yürüteceğiz. Bayramdan sonra çok yoğun temaslar içine gireceğiz. 1,5 ay içerisinde yani meclis kapanmadan bu yasanın çıkması için görüşmeler yapacağız. Bu, zamana yayılmayacak kadar acil ve bir an önce çıkması gereken bir yasadır."