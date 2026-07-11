Trump'ın olası İran suikastına karşı vasiyet bıraktığı ortaya çıktı

İsrail'in İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast planı hazırladığına ilişkin istihbaratı Washington yönetimiyle paylaştığı iddia edilmişti.

New York Post gazetesine yaptığı açıklamada İran'ın kendisine yönelik suikast planlarında başarılı olması durumunda talimatlar verdiğini belirten Trump, Tahran yönetimi için bunun bedelinin 'çok ağır olacağını' söyledi.

"İRAN'IN ÖLÜM LİSTESİNDE İLK SIRADAYIM"

Uzun zamandır Tahran yönetiminin 'hedef listesinde' olduğunu kaydeden Trump, suikast girişiminde bulunması durumunda İran'ı 'daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalamaları için talimat verdiğini' ifade etti.

İsrail'in bu hafta ABD Başkanı'na yönelik bir suikast planına dair istihbarat aldığına dair çıkan haberlere ilişkin görüşü sorulan Trump, İran'ın bu konuyla ilgili yeni planı olmadığını ancak Tahran'ın ölüm listesinde yıllardır 'ilk sırada' yer aldığını kaydetti.

CENAZEDE "TRUMP'I ÖLDÜRECEĞİZ" PANKARTLARI

Haberde ayrıca Tahran'ın İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıyı yönettiği 2020 yılından bu yana Trump'ı hedef listesine koyduğu bilgisine yer verildi.

Bu hafta Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı çatışmalarla ABD-İran gerilimi tekrar yükselirken, ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılanlar Trump karşıtı sloganlar atarak Hamaney'in intikamının alınmasını istemişti.