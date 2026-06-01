A.B.İ. dizisine genç isim: Başrol gidiyor, yeni oyuncu geliyor
Salı akşamlarının zirvesindeki A.B.İ. dizisinde dengeler değişiyor. Dizide Çağla karakterde hayat veren Afra Saraçoğlu’nun ayrılığının ardından yeni oyuncu müjdesi verildi.
Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği ve salı akşamlarının reyting rekorları kıran fenomen yapımı “A.B.İ.”, 9 Haziran akşamı ekranlara gelecek olan 18. bölümüyle sezon finali yapacak.
Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte merakla beklenen sezon finali sahnelerinin çekimleri başladı, dizideki dengeleri tamamen değiştirecek senaryo detayları da netleşti.
Hikayede babası Tahir Hancıoğlu ve Çağla Öncü’nün ardı ardına gelen ölümleriyle adeta yıkılan Doğan’ın hayatı tamamen değişecek.
Sezon finalinde yeni oyuncu geliyor
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sezon finali bölümünde ekibe, genç kuşağın başarılı ve dikkat çeken oyuncularından Efekan Can katılıyor.
Büyük bir merakla beklenen sezon finalinde hikayeye dahil olacak olan Efekan Can, dizide "Cemo" karakterine hayat verecek.
Başarılı oyuncunun sadece sezon finalinde konuk olmakla kalmayacağı, önümüzdeki ikinci sezonda da ana kadroda yer alarak dizide rol almaya devam edeceği öğrenildi.