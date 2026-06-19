Acun Ilıcalı Beşiktaş’ın yıldızını istiyor: Resmi teklif yapıldı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 24 yaşındaki kaleci için resmi teklif yaptı.

Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı'nın tatil yaptığı bölgede, Ersin Destanoğlu'nun olması da dikkat çekti.

ILICALI TEKLİF YAPTI

Sözleşmesinin bitimine kısa süre kalan Ersin Destanoğlu, kariyerine ilişkin kararını vermeden önce gelen teklifleri değerlendirmeye alırken, Beşiktaş yönetiminin de genç file bekçisiyle bir görüşme daha gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi.

Taraflar arasında yapılacak son görüşmenin ardından Ersin Destanoğlu'nun geleceğinin netlik kazanması bekleniyor.

GELECEĞİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan genç kaleciye yurt dışından başka taliplerin de olduğu öğrenildi.

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta uzun yıllardır forma giyen Ersin Destanoğlu'nun kariyerine İngiltere'de devam etme ihtimali güç kazanırken nihai kararın, kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor.