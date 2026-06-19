Kadıköy'e inşa edilecek caminin son hali: İlk kazma vuruldu

İstanbul'un Kadıköy ilçesine dev eser...

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2015 yılında Haydarpaşa Garı'nın da yer aldığı Nazım İmar Planı'nda fiilen otopark olarak kullanılan alana cami yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Mekansal Planlama Müdürlüğü'nden talepte bulundu.

CHP'Lİ BELEDİYE VE MİMARLAR ODASI İTİRAZ ETTİ

Bakanlık tarafından hazırlanan projeye, İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 9 Kasım 2017 tarihli kararı ile onay verdi.

Bu karara tepki gösteren Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dava açtı.

2024 YILINDA İPTAL EDİLDİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin de müdahil olduğu davayla İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi, projeyi bilirkişi raporuna dayandırarak 2024’te iptal etti.

KARAR İSTİNAFTAN DÖNDÜ

Ancak istinafa giden proje, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin kararıyla döndü.

Mahkeme 15 Aralık 2025 kararıyla birlikte iptali bozdu ve davanın reddine karar verdi.

İLK KAZMA VURULDU

İstanbul'un en görkemli camilerinden birisi olmaya hazırlan proje için geri sayım sürerken ilk adımlar atıldı.

İş makineleri alanda ilk kazmayı vururken, inşaat süresince kullanılmak üzere şantiye kurulumuna da başlandı.

PROJENİN SON HALİ

Büyük bir heyecan ve merakla beklenen projede adım adım ilerlenirken, cami projesinin son hali de belli oldu.

Toplamda 33 bin 559 metrekarelik inşaat alanının son proje hali şu şekilde: