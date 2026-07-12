Adana tartıştığı eşinin ilk önce kafasına çekiçle vurdu: Daha sonra boğazından bıçakladı
Çukurova ilçesinde yabancı uyruklu 43 yaşındaki D.G., tartıştığı 38 yaşındaki eşi K.C.'yi apartman girişinde başına defalarca çekiçle vurup, boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlatırken ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, dehşete düşüren bir olay yaşandı.
Yabancı uyruklu D.G. ile eşi K.C. arasında, apartmanın 4'üncü katındaki dairelerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, evden çıkarak apartmandan aşağıya kaçtı.
ÖNCE ÇEKİÇLE KAFASINA VURDU SONRA BIÇAKLADI
Bunun üzerine eline çekiç ve bıçak alan D.G., eşinin peşinden indi.
Apartmanın giriş kapısında kadını yakalayan D.G., eşi K.C.'nin başına defalarca çekiçle vurduktan sonra boğazından bıçakladı.
EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ
Ağır yaralanan K.C. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı K.C., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
POLİS, ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE
Öte yandan, olay sırasında evde bulunan çiftin iki çocuğu, polis ekiplerince güvenli bölgeye götürüldü.
Polis ekipleri, firari şüpheli D.G.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.