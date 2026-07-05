Adana'da 1 milyon TL'lik takı çalan adamdan ilginç savunma

Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan takı ürünleri satan bir iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi.

İddiaya göre, Hayri A. (45), iş yerinin cam kapısının alt kısmını taşla kırdıktan sonra sürünerek içeri girdi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüpheli, vitrinde bulunan çok sayıda altın kaplama ve gümüş kaplama bileziği alarak olay yerinden kaçtı.

Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

1 MİLYON TL'LİK ZARAR

Zanlının çaldığı ürünlerin bir bölümü de ele geçirilerek iş yeri sahibi Ebru Mintemur'a teslim edildi.

İş yeri sahibi Mintemur, yaklaşık 1 milyon TL zararı olduğunu belirtti.

"BANA BORÇLARI VARDI"

Emniyetteki sorgusunda Hayri A.'nın, "Bana borçları vardı, bundan dolayı kırıp çaldım" dediği öne sürüldü.

TANIŞMADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, polisin yaptığı incelemede Hayri A. ile iş yeri sahibinin birbirini tanımadığı belirlendi.