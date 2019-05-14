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Adana'da 18 tavuğu çantasına doldurup kaçtı

Seyhan ilçesinde bir bahçeye giren hırsız, 18 tavuğu elindeki spor çantasına koyup çaldı.

İHA | 14.05.2019 - 10:43..
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Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen hırsıza tepki gösteren bahçe sahibi Rahmi Çayırcı ise , “Bana ‘ben fakirim, açım’ dese 18 tavuk değil 20 tavuk veririm” dedi.

Polis, tavuk hırsızının yakalanması için çalışma başlattı.

EMEKLİ ADAMIN BAHÇESİNE GİRİP 18 TAVUĞU ÇANTAYA DOLDURDU

Adana’da komisyonculuk yaparak geçimini sağlayan 67 yaşındaki Rahmi Çayırcı, 1997 yılında emekli oldu. Evde oturmaktan sıkılan Çayırcı, müstakil bir ev satın alarak bahçesinde tavuk beslemeye başladı. Hobi olarak ilgilendiği bahçesine ve beslediği tavuklara büyük önem veren Çayırcı’nın yaklaşık 3 yıl önce de evinin önünde bulunan motosikleti çalındı. Çayırcı, yaşadığı mahallede hırsızlık olayları artınca çözümü, evine ve bahçesine güvenlik kamerası taktırmakta buldu.
Geçtiğimiz Pazar günü sabah saat 04.30 sularında yüzünü atkı ve şapkayla gizleyen hırsız, Çayırcı’nın bahçesine gelerek toplam 18 tane tavuğunu çaldı.

Adana'da 18 tavuğu çantasına doldurup kaçtı

Adana'da 18 tavuğu çantasına doldurup kaçtı

BANA DESE Kİ 'AÇIM', 20 TAVUK VERİRDİM

Hırsızın tavukları yanında getirdiği spor çantaya doldurarak götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızın Çayırcı’ya ait bahçeye gelip, çantasına doldurabildiği kadar tavuğu alarak olay yerinden uzaklaştığı ve 15 dakika sonra tekrar gelerek yine çantasını tavukla doldurup kaçtığı görüldü.
Hobi olarak evinin bahçesinde yaklaşık 12 yıldır tavuk beslediğini belirten Çayırcı, “Pazar sabahı saat 04.30’da geliyor, birinci postayı götürüyor. Bundan 15 dakika sonra bir daha geliyor, bir daha götürüyor. Yarım saat içerisinde 18 tane tavuk gitti. 50 tane tavuğum vardı, şimdi 32 tane kaldı. Bir de tanınmamak için atkı takmış. Bana gelip, ‘ben fakirim, açım’ dese, 18 değil, 20 tavuk verirdim” diye konuştu.

Çayırcı, güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte karakola giderek hırsızdan şikayetçi oldu. Polis, tavuk hırsızının yakalanması için çalışma başlattı.

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