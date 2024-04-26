Günde iki tane fesleğen çiğneyene o dert uğramıyor! Bakın fesleğen çiğnemek neye iyi geliyor… Sağlıklı yaşam için birçok yöntem araştırılır ve uygulanır. Bir dizi doğal yöntemin bulunduğu ve uygulandığı sağlıklı yaşam tüyoları arasında olan fesleğen günde 2 adet çiğnendiğinde o derdi ortadan kaldırıyormuş. İşte, fesleğenin mucizesi…

ensonhaber.com

Yeşil yapraklı bir bitki olan fesleğen nane ailesine aittir. Kokusuyla girdiği ortama da katıldığı yemeklere de güzel aromalar katar.

Sağlık açısından da birçok faydası bulunan fesleğen içeriğinde A, B ve K vitaminlerini barındırır. Ayrıca fesleğen içeriğinde kalsiyum, lutein beta karoten ve demir gibi önemli mineralleri de barındırır.

Bu denli zengin içeriğe sahip olan fesleğen düzenli olarak tüketildiğinde sağlığınız açısından birçok fayda sağlar. Özellikle de günde 2 yaprak şeklinde tüketildiğinde sağladığı faydalar azımsanmayacak türden.

İşte, günde 2 yaprak fesleğen tüketmenin faydaları…

Soğuk algınlığı sonrasından bir türlüm geçmeyen öksürük için çeşitli yöntemler uygulanır. Öksürüğe iyi gelen yöntemler arasında fesleğende hatrı sayılır bir yere sahiptir.

Fesleğenin içerdiği yağa sitleri ve rengini veren flavonoidler sayesinde fesleğen vücuttan zararlı serbest radikallerin atılmasını sağlar. Bu sayede öksürüğe ve iltihaba iyi gelir. Aynı zamanda düzenli olarak günde iki adet fesleğen yaprağı çiğnemek sigarayı bırakmak isteyenlere da yardımcı olduğu bilinir.

Antioksidan bakımından zengin olan fesleğen bağışıklık sistemini güçlendirici etkiler sunar. Çoğu kişinin muzdarip olduğu ağız kokusunun giderilmesinde de oldukça başarılı olan fesleğen düzenli olarak tüketildiğinde ağız kokusunu temelli ortadan kaldırır.

Ayrıca günde 2 adet fesleğen çiğnemek bağırsaklarda yararlı bakteri sayısını artırarak sindirim sistemini destekler ve mideyi rahatlatır.