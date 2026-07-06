Adana'da 24 yıl cezası bulunan firari çorba içerken yakalandı
Çorba içerken devriye görevindeki çarşı ve mahalle bekçilerini görünce kaçan Hasan Girgin, ara sokakta yakalandı.
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Adana'da hapis cezası bulunan firari, çorba içerken yakalandı.
Seyhan'da çarşı ve mahalle bekçileri, Alidede Mahallesi’nde devriye görevindeyken restoranda çorba içen bir kişi, koşarak kaçmaya başladı.
BEKÇİLER PEŞİNE DÜŞTÜ
Bunun üzerine bekçiler, şüphelinin peşine düştü.
Ara sokağa girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, takip sonucu yakalandı.
24 YIL CEZASI ÇIKTI
Ekiplerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, kimliği tespit edilen Hasan Girgin’in, ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Girgin önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)