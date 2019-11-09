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Adana'da arazi kavgası kanlı bitti

Yüreğir ilçesinde Sabah Sevil, Zeki Bahçe'nin yan bahçesinden tarla satın aldı. Ancak Bahçe, 4 metre kendi topraklarına giren Sevil'i vurdu.

DHA | 09.11.2019 - 10:17..
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6 Kasım tarihinde Köklüce Mahallesi'nde, arazi kavgasının sonu kötü bitti.

Alınan bilgilere göre Sabah Sevil, Zeki Bahçe'nin tarlasının yanından bir arazi satın aldı.

4 METRE ALANI AŞTI

Arsanın ölçümünü yaptıran Sevil, Bahçe'nin tarlasının 4 metre kendi topraklarına girdiğini öğrendi. Bunun üzerine Sevil, kepçe ve tel örgü getirerek, arsasının etrafını çevirmek istedi.

Adana'da arazi kavgası kanlı bitti

"25 BİN LİRA VERECEKSİN"

Bahçe, "Ben buraya bakla ektim, 25 bin lira vereceksin." diye tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Sabah Sevil, tabancayla ateş etti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Bahçe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, oğlu Mustafa ise tedavi altına alındı.

Suç aleti silahla gözaltına alınan Sabah Sevil, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da arazi kavgası kanlı bitti

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