Adana'da baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren çocuktan acı haber

28 Haziran'da Adana merkez Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi'nde, Mangal Park yakınlarındaki Seyhan Baraj Gölü kıyısında ailesiyle birlikte piknik yapan 8 yaşındaki Mervan Seylan, serinlemek amacıyla göle girdi. Kıyıya yakın bölgede yüzdüğü sırada bir anda gözden kaybolan çocuk için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ile sağlık ekipleri sevk edildi.

DALGIÇ POLİS KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRDÜ

Kısa sürede gölde arama çalışması başlatan dalgıç polis ekipleri, Mervan Seylan'ı sudan çıkararak kıyıya ulaştırdı.

Kalbinin durduğu belirlenen küçük çocuğa olay yerinde dalgıç polis tarafından uzun süre kalp masajı uygulandı. Dakikalar süren müdahalenin ardından Mervan'ın kalbi yeniden çalıştırıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde tamamlanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

9 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülen Mervan Seylan'dan, olaydan dokuz gün sonra acı haber geldi.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamayan 8 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mervan'ın ölümü, ailesi başta olmak üzere yakınlarını ve olayı takip eden herkesi yasa boğdu.