Cevdet Yılmaz: Daha güçlü bir NATO savunması için iş birliği şart

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda konuştu.

NATO'nun savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için müttefikler arasında iş birliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, geçen yıl alınan savunma harcamalarının artırılmasına yönelik kararın ne kadar isabetli olduğunun son gelişmelerle bir kez daha görüldüğünü söyledi.

"TÜRKİYE SAVUNMA İHRACATINDA 11'İNCİ SIRADA"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin sıkça dile getirdiği "Teksas'tan Ankara'ya" ifadesinin önemine dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'nin savunma ihracatında dünyada 11'inci sırada yer aldığını belirterek, daha üst sıralara çıkmayı hedeflediklerini şöyle ifade etti:

"Türkiye, dünyada savunma ihracatçıları arasında 11’inci sırada bulunuyor ve 10. sırada olmasını hedefliyoruz."

"SAVUNMA SİSTEMLERİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 85'E ULAŞTI"

Türk savunma sanayisinin hava, kara, deniz ve siber güvenlik alanlarında geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğunu kaydeden Yılmaz, savunma sistemlerinde yerlilik oranının yüzde 85'e ulaştığını, sektör ihracatının ise 11 milyar doları aştığını söyledi.

İhracatın yarısından fazlasının NATO ve Avrupa ülkelerine yapıldığına işaret eden Yılmaz, dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında bir Türk şirketinin de bulunduğunu belirterek, bu başarının uzun yıllara dayanan planlı çalışmaların sonucu olduğunu dile getirdi.

"SAVUNMA SANAYİSİNİN ÇALIŞANLARININ ORTALAMA YAŞI 34"

Savunma sanayisindeki başarının yalnızca üretimle sınırlı olmadığını vurgulayan Yılmaz, üniversiteler, finans sektörü ve nitelikli iş gücünün de bu gelişimde önemli rol oynadığını ifade etti.

Türkiye'de savunma sanayisinde çalışanların yaş ortalamasının 34 olduğuna dikkati çeken Yılmaz, bunun sektörün geleceği açısından önemli bir avantaj olduğunu belirterek, nitelikli insan kaynağını daha da geliştirmeye kararlı olduklarını söyledi.

YAPAY ZEKA VE AR-GE VURGUSU

Yapay zekanın başta olmak üzere yeni teknolojilerin savunma sanayisinde oyun değiştirici rol üstlendiğini belirten Yılmaz, Ar-Ge yatırımlarının sektörün ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ifade etti.

"DAHA GÜÇLÜ BİR NATO SAVUNMASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ ŞART"

Uluslararası iş birliğinin önemine de değinen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi savunma sanayisi ihracatının önündeki kısıtlamaların ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, daha güçlü bir NATO ve daha güçlü bir Avrupa savunması için ülkelerin üretim kapasitelerini hızla artırması ve savunma sanayisindeki anlamsız yaptırımları sona erdirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.