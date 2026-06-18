Adana'da başıboş eşeklere sahip çıktı: Sahiplerini arıyor

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde, ilginç bir olay kaydedildi.

Mahallede başıboş şekilde koşan 2 eşeği fark eden Hasan Aktürk, hayvanların çevredeki vatandaşlara veya trafiğe zarar vermemesi için harekete geçti.

BAKIMLARINI ÜSTLENDİ

Eşekleri yakalayarak güvenli bir alana bağlayan Aktürk, hayvanların bakımını üstlendi.

"AÇ VE SAHİPSİZ KALMASINLAR DİYE ALLAH RIZASI İÇİN SAHİPLENDİK"

Eşeklerin sahibinin bulunmasını beklediklerini belirten Hasan Aktürk, "Damda kuş uçururken 2 eşeğin sahipsiz şekilde koştuğunu gördüm. İnsanlar zarar görmesin diye yakaladık. Yemini ve suyunu veriyoruz.

Mümkünse sahipleri gelsin teslim edelim. Aç ve susuz kalmasınlar diye Allah rızası için sahip çıktık. Amacımız sahiplerine sağ salim teslim etmek." dedi.

Mahalle sakinleri de eşeklerin bir an önce sahiplerine ulaşmasını isterken, hayvanların bakımının geçici olarak vatandaşlar tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.