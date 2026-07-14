Adana'da beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Barış Yaşa'nın kullandığı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Ceyhan gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.

Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

24 yaşındaki Yaşa, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.