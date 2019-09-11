Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 23.00 sıralarında Hamam Sokak'ta silahlı kavga meydana geldi.

Ömer C. ve Murat A., iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmayla başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında taşıdığı bıçakla Ömer C.'yi yaralayan Murat A., olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yaralı halde yürüyen Ömer C., çevredekilerden yardım istedi. Kanlar içinde yere yığılan Ömer C.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan Murat A. ise polis tarafından yakalandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.