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Adana'da DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu yapıldı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 25.10.2019 - 08:06..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Adana'da DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu yapıldı

ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüt adına eylem arayışında bulundukları ve bu amaçla keşif çalışması yaptıkları, örgüte eleman kazandırdığı ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen 9 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Adana'da DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu yapıldı

KOÇ BAŞLARIYLA KAPILAR KIRILDI

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu. Operasyonda gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 9 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adana'da DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu yapıldı

Adana'da DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu yapıldı

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