Kelepir fiyata arsa tapusu! 8 bin lirası olan o şehre akın edecek

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Milli Emlak, ihale yöntemiyle gerçekleştirdiği arsa satışlarıyla gözleri üzerine çekiyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yeni arsaların satışlarını duyurdu.
Bu duyuruyla birlikte, birçok vatandaş için yeni yatırım kapıları aralandı.
O şehirde sadece 8 bin lira olanlara arsa tapusu verilecek.
Bayburt'ta 8 bin liraya arsa!
Milli Emlak'ın Nisan ayındaki fırsatlarından biri de Bayburt'tan geliyor! Demirözü ilçesinde 8.000 TL'ye arsa satışı yapılıyor, işte beklenen ilanın detayları:
Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺8.000,00
Teminat Bedeli: ₺2.400,00
Uygun Yüzölçümü: 140,12 m²
İhale Tarihi: 26/04/2024
İhale Saati: 14:50
İhale Yeri: Bayburt / Demirözü