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Kelepir fiyata arsa tapusu! 8 bin lirası olan o şehre akın edecek

Kelepir fiyata arsa tapusu! 8 bin lirası olan o şehre akın edecek Milli Emlak sonunda arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeyi verdi! O şehirde 8 bin liraya arsa satışı yapılıyor.