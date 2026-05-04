Bursa'da yaptığı işin ücretini istedi, darbedilip bıçaklandı
İnegöl ilçesinde yaptığı bahçe düzenlemesi karşılığında ücretini almaya giden Hüseyin A. (52), darbedilip bıçakla yaralandı.
Bursa'da İnegöl ilçesinde saat 22.30 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde Hüseyin A.’nın evinin önünde Hüseyin A., daha önce bahçe işlerini yaptığı Yılmaz C.’den ücretini istedi.
TARTIŞMA SONRASI GERİLİM BÜYÜDÜ
Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin A. evine gitti. Bir süre sonra Yılmaz C.’nin yakınları olduğu öne sürülen 4 kişi, Hüseyin A.’nın evinin önüne gelerek dışarı çağırdı.
Evin önüne çıkan Hüseyin A., şüpheliler tarafından tekme ve yumruklarla darbedildikten sonra sırtından 2 bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin A., tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.