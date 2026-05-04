Nevşehir'de baba ve oğlu birbirini bıçakladı
Nevşehir'de bıçaklı kavgada birbirini yaralayan baba ve oğul hastaneye kaldırıldı. Babanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Nevşehir merkez 2000 Evler Mahallesi'nde B.B. ile babası Y.B. arasında ikamet ettikleri apartmanın girişinde tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B., bıçakla babası Y.B.'ye saldırı girişiminde bulundu.
Boğuşmada baba ve oğul bıçakla yaralandı.
Baba Y.B.'nin yere yığılmasının ardından B.B. olay yerinden kaçtı.
BABANIN DURUMU AĞIR
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba Y.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis ekiplerince yakalanan B.B. ise kentteki bir özel hastanede tedavi altına alındı.
