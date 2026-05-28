Adana’da film gibi hırsızlık: Hareket halindeki kamyonetten 40 kilo et çaldılar

Adana’da yaşanan olay, adeta film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık yöntemiyle dikkat çekti. Motosikletle takip ettikleri kamyoneti uygun bir anda yakalayan iki kişi, hareket halindeki araçtan kasaya çıkarak 40 kilogram et çaldı. Hırsızlık anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAMYONETİ MOTOSİKLETLE TAKİP ETTİLER

5 Mayıs’ta Adana’nın Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı’nda, Coşkun Sürücü ve Ümit Öner, motosikletle et yüklü bir kamyoneti takibe aldı.

Bir süre kamyoneti izleyen şüpheliler, trafiğin yavaşladığı anı fırsata çevirdi. Motosikletin arkasında bulunan Ümit Öner, kamyonetin kasasına çıkarak planı uygulamaya başladı.

HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTAN ET ÇALDILAR

Kamyonet yeniden hareket ettiği sırada kasada bulunan şüpheli, yaklaşık 40 kilogram eti alarak hızla motosiklete yöneldi. Daha sonra hareket halindeki araçtan atlayan şüpheli, kendisini bekleyen motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Kamyonet sürücüsü Bekir Ç., kasadaki etlerin çalındığını fark etmesinin ardından durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Coşkun Sürücü ve Ümit Öner yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, olayla ilgili Coşkun Sürücü ve Ümit Öner hakkında tutuklama kararı verdi.

GÜVENLİK KAMERASI HER ŞEYİ KAYDETTİ

Hırsızlık anlarının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıması, olayın çözülmesinde önemli rol oynadı. Görüntülerde şüphelilerin motosikletle kamyoneti takip ettiği ve hareket halindeki araçtan kasaya çıkarak eti aldığı anlar yer aldı.