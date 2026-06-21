Adana'da iş yerinin önünde bulduğu akrebi bidonda besliyor

Adana’nın Kozan ilçesinde Haziran ayında etkili olan yağışların ardından ortaya çıkan büyük siyah akrep, Biçer Sokak’ta bir iş yerinin önünde esnaf tarafından fark edildi. İlginç büyüklüğü ve rengiyle dikkat çeken akrep, çevrede kısa sürede merak konusu oldu.

Araçların altında kalmaması için harekete geçen esnaf, akrebi dikkatlice alarak bidon içerisine koydu ve koruma altına aldı.

“İLK KEZ BU KADAR BÜYÜK VE SİYAH GÖRDÜK”

Akrebi bulan esnaf İlim Bozkurt, bölgede genellikle daha küçük ve sarı renkli akreplere rastladıklarını, ancak bu kez karşılarına farklı bir tür çıktığını söyledi.

Bozkurt, yaşanan şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

"İlk kez böyle büyük ve siyah bir akrep gördük. Görenler çok şaşırıyor, hatta bazıları akrebi akrabalarına benzetiyor."

SİNEK VERİP YAŞATMAYA ÇALIŞTILAR

Akrebi bidon içerisine alan esnaf, canlı kalması için küçük sineklerle beslemeye çalıştıklarını belirtti. Doğaya saygılı davrandıklarını ifade eden Bozkurt, akrebi daha sonra doğal yaşam alanına bırakacaklarını söyledi.

"Arabalar ezmesin diye aldık. Yukarıdaki dağlık alana bırakacağız, orada özgürce yaşasın." ifadelerini kullandı.

“AKREBİ AKRABASINA BENZETENLER OLDU”

Esnaf, internet üzerinden yaptıkları araştırmalarda akrebin zehirli olabileceğini öğrendiklerini, buna rağmen doğaya zarar vermemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Bozkurt, çevredeki insanların tepkilerine de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sarı ve siyah akreplerin zehirli olduğunu gördük. Bu daha büyük olduğu için dikkat çekti. Annesine bile benzeten oldu. Doğanın bir dengesi var ama insanların bunu akrabalarına benzetmesi bizi şaşırttı."

DOĞAL YAŞAMA GERİ DÖNME BEKLENİYOR

Bidon içinde geçici olarak korunan akrebin, uygun bir doğal alana bırakılacağı öğrenildi. Olay, bölgede hem merak hem de gülümseten yorumlara neden oldu.

Uzmanlar ise benzer durumlarda yabani canlılara temas edilmemesi ve profesyonel destek alınması gerektiğini hatırlatıyor.