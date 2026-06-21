Üniversite sınavının ikinci gününde son dakika yarışı

Türkiye genelinde sınav heyecanı başladı...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu öncesinde de adaylar, sınav merkezlerine akın etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler ve aileleri yoğunluk oluşturdu.

Görevlilerin yönlendirmeleri eşliğinde adaylar sınav salonlarına alınırken, sınav saatinin yaklaşmasıyla heyecan da arttı.

Bazı adaylar son 1 dakika kala koşarak sınav binasına giriş yapmayı başarırken, 2 kız öğrenci ise geç kaldıkları için sınava giremedi.

"BÖYLE ŞEYLER OLUYOR"

Bursa’da YKS’ye girecek bir öğrenci, otomobilinde unuttuğu sınav giriş belgesini almaya gidince sınava geç kaldı.

Görevliler tarafından içeri alınmayan aday, "Böyle şeyler oluyor. Benim hatam, seneye görüşürüz o zaman" derken, içeri alınması için kendisine yardımcı olan velilere de sarılarak teşekkür etti.

POLİS EKİPLERİNİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Isparta'da nefes nefese sınav merkezine ulaşan öğrenci, polis ekiplerine içeri alınabilmek için bir süre dil döktü.

Kurallar gereği sınav binasına alınmayan öğrenci, büyük üzüntü yaşadı.

ANNESİNİN YANINA GİTTİ

Sınava giremeyeceğini öğrenen öğrenci, gözyaşları içinde annesinin yanına gitti.

Üzgün olduğu gözlenen öğrenciyi annesi teselli etmeye çalıştı.

Bir süre kızıyla konuşan anne, daha sonra elinden tutarak sınav merkezinden ayrıldı.