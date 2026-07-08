Adana'da minibüsün çarptığı genç kız can verdi
Adana'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.
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Adana'nın Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Elsun'a Mehmet Levent T.'nin kullandığı şehir içi yolcu minibüsü çarptı.
22 yaşındaki Elsun'un ağır yaralandığı kazanın ardından sürücü, bir süre olay yerinde bekledikten sonra minibüsle kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Yaralı Elsun, ambulansla kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kaçan sürücüyü yaptıkları çalışmayla yakaladı.
Gözaltındaki sürücünün polis merkezindeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)