taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3876
Euro
6.0894
Altın
1290.67
Borsa
104026.09
Gram Altın
223.471

Adana'da tefeci operasyonu

Adana'da tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

İHA | 06.03.2019 - 08:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı ileri sürülen 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da tefeci operasyonu

Adana'da tefeci operasyonu ViDEO

11 AYRI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri şafak vakti harekete geçti. Polis eş zamanlı olarak 11 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Adana'da tefeci operasyonu

SORGULANMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan operasyonlarda tefecilik yaptığı ileri sürülen bazı kişileri gözaltına aldı. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

162
874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

29
Real'e 4 atan Ajax, çeyrek finale yükseldi

Real'e 4 atan Ajax, çeyrek finale yükseldi

26
ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

101
ABD İsrail'e füze verdi

ABD İsrail'e füze verdi

24
Dünyanın en güçlü adamı Bjornsson'dan yeni rekor

Dünyanın en güçlü adamı Bjornsson'dan yeni rekor

45
Hayvanları koruma derneği başkanına ceza geldi

Hayvanları koruma derneği başkanına ceza geldi

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir