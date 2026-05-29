Adana'da trafikte tartıştığı taksiciyi takip edip bıçakladı: O anlar kamerada
Seyhan ilçesinde bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı taksi şoförü Hamza A.'yı aracıyla takip edip, akaryakıt istasyonunda bıçakladı. Şüpheli kaçarken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde taksi şoförü Hamza A., yol verme anlaşmazlığı nedeniyle kimliği belirsiz bir otomobil sürücüsüyle tartıştı.
Hamza A. tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrılırken, diğer sürücü otomobiliyle takip etti.
TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ TAKİP ETTİ
Takip edildiğini fark eden Hamza A., akaryakıt istasyonuna girerek aracını park etti.
Arkasından gelen sürücü, otomobilden inip, Hamza A. ile tartışmaya devam etti.
TAKSİCİYİ DEFALARCA BIÇAKLADI
Arbede sırasında şüpheli, Hamza A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Hamza A. yere yığılırken, şüpheli otomobiline binip kaçtı.
O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
TAKSİ ŞOFÖRÜ AMELİYATA ALINDI
Çevredekilerin yardımına gittiği Hamza A., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Ameliyata alınan Hamza A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.