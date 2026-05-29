Ünlü giyim markası Zara müşterilerinin verilerini çaldırdı

Siber suçluların son hedefi: Zara...

İnternette her paylaşımın bir dijital ayak izi bıraktığı bir dönemde, şirketlerin siber güvenlik alanındaki yeterlilikleri sorgulanacak durumda.

Birçok şirket müşterilerinin kişisel verilerine sahip çıkma konusunda sınıfta kalırken, konunun son mağdurlarından biri de İspanyol tekstil devi Inditex'in markası Zara oldu.

ŞİRKETTEN VERİ GÜVENLİĞİ AÇIKLAMASI YAPILDI

Zara, müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mesajında, 14 Nisan tarihinde müşterilerle olan ticari ilişkilere dair bilgilerin yer aldığı üçüncü taraf veri tabanlarına yönelik yetkisiz erişim tespit edildiğini açıkladı.

"KART VE ŞİFRE BİLGİLERİ GÜVENDE" DENİLDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili yetkili merciler ve medyanın bilgilendirildiği belirtilirken, erişimin giriş şifreleri, banka kartı verileri veya diğer ödeme araçlarını etkilemediği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, ticari platformların kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam ettiği kaydedildi.

ÖDEMEDEN SONRA EN ÖNEMLİ VERİ OLAN İLETİŞİM BİLGİLERİ ÇALINDI

Yapılan kapsamlı analizler sonucunda, erişimin gezinme verileri, satın alma geçmişi, cihaz kimlikleri ve müşteri hizmetleri sorguları gibi analitik amaçlarla kullanılan bazı bilgiler ile sınırlı olduğu belirtildi.

Bunun yanı sıra bazı iletişim bilgilerinin de etkilenmiş olabileceği ifade edildi.

Zara açıklamasında, “Tüm durumlarda müşteri gizliliği açısından önemli bir risk bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Şirket ayrıca müşterilerini şüpheli mesajlar, ödeme talepleri ve güvenilir olmayan bağlantılar konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı. Kullanıcılara bilinmeyen bağlantılara tıklamamaları ve ek dosyaları açmamaları tavsiye edildi.