Donald Trump, İran ile anlaşmada kararını verecek

İran ve ABD arasında düğümler çözülüyor.

ABD’nin İran’a yönelik başlattığı savaşın üzerinden 2,5 ay geçti.

İran'ın misillemeleri ve özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına bağlı olarak küresel petrol akışının kesintiye uğraması krizi derinleştirirken, geçici ateşkes ilan edilmesine rağmen karşılıklı saldırılar devam etti.

Tüm dünyada yıkıcı etkiler yaratan savaşta, ABD ve İran yönetimleri arasında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşik aşıldı.

ABD merkezli Axios gazetesinin haberine göre, taraflar, ateşkesi uzatmayı ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatmayı öngören 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşma sağladı.

Ancak uzlaşma için Trump'ın onayının beklendiği de duyurulmuştu.

"NİHAİ KARAR İÇİN TOPLANIYORUZ"

Konuya dair Trump'tan bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Nihai karar için toplantıya geçiyoruz" dedi.

Trump, taleplerini de listelediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İran, asla Nükleer Silah veya Bomba sahibi olmayacaklarına dair anlaşmaya varmalıdır. Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, geçiş ücreti olmadan, her iki yönde de sınırsız gemi trafiğine izin verilmeli.



Tüm su mayınları imha edilmeli.



Muhteşem ve eşi benzeri görülmemiş Deniz Ablukamız nedeniyle Boğaz'da yakalanan gemiler, ki bu abluka şimdi kaldırılacak, "eve dönme" sürecini başlatabilir! Eşlerinize, kocalarınıza, anne-babanıza ve ailelerinize benden, en sevdiğiniz Başkan'dan selam söyleyin!



Zenginleştirilmiş malzeme, bazen "Nükleer Toz" olarak adlandırılan, 11 ay önce güçlü B2 Bombardıman Uçağımızın saldırısı nedeniyle neredeyse çökmüş dağlarla derin yer altına gömülmüş olan ve bunun üstünde oturan, Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortaya çıkarılacak (ki bu, Çin ile birlikte bunu mekanik olarak yapma yeteneğine sahip tek Ülke olduğu konusunda anlaşılmıştır!), İslam Cumhuriyeti İran ile yakın koordinasyon ve işbirliği içinde, ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile birlikte ve yok edilecek.



Daha fazla bildirim oluncaya kadar hiçbir para değiş tokuşu yapılmayacak. Çok daha az öneme sahip diğer maddeler üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Şimdi Durum Odası'nda, nihai bir karar vermek için toplantı yapacağım. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!”