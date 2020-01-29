Adana'da yaşlı kadın otobüsten düştü

Adana'da, Mesut U. yönetimindeki 01 J 0295 plakalı halk otobüsü hareket halindeyken, sürücünün kapıyı açması sonucu 77 yaşındaki Salise Güngör otobüsten düşerek yaralanmıştı.

1 YIL HAPSİ İSTENDİ

Yaşlı kadının yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sürücü hakkında, 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı, "basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek" şekilde yaralanan kadının, sürücü ile uzlaşmak istememesi üzerine şüpheli hakkında, "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame hazırladı.

Adana'da yaşlı kadının otobüsten düşme anı

SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU BULUNDU

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda; kazanın oluşumunda Mesut U., olay günü halk otobüsünü trafik kurallarına aykırı şekilde kapısı açık olarak sağa yanaştırdığı için asli, yaralanan Salise Güngör ise tali kusurlu bulundu.

Kazayla ilgili halk otobüsü içindeki kameranın kaydettiği görüntüler de delil olarak dava dosyasına konuldu.